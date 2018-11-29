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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 94570 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 105309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 140650 просмотра

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7 марта, 17:42 • 137981 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133061 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165681 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117970 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Фонсека посвятил всем украинском победу "Шахтера" над "Хоффенхаймом"

Фонсека посвятил всем украинском победу "Шахтера" над "Хоффенхаймом"

Киев  •  УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Португальский наставник “Шахтера” Паулу Фонсека проанализировал за счет чего его подопечным удалось получить гостевой положительный счет 3:2 над немецким “Хоффенхаймом”, информирует УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

“После того как мы проанализировали наше первое противостояние в Харькове. А также просмотрели много игр „Хоффенхайма“. Поняли, что будет очень сложно, поскольку соперник размещает большое число футболистов в нашей линии обороны. Приняли решение действовать в три центральных защитника. У нас было не так много времени, чтобы отработать эту схему — всего один день. Но во многом это сработало”, — отметил португалец.

Также наставник уделил больше внимания на первой линии нападения немецкого клуба.

“Мы готовились к обеим тактическим схемам. Изучив матч „Хоффенхайма“ с „Сити“, видели, что они также играли в два центральных защитника. Нужно было предусмотреть и ту, и другую ситуацию. Но, честно говоря, мы не так много внимания уделяли начала атаки, акцент на их первой линии нападения, где они, возможно, могли создать нам больше сложностей. Поскольку готовились к обоим вариантам, знали, что нужно делать при любом позиционировании „Хоффенхайма“. В заключение я хотел бы посвятить победу всем болельщикам, которые приехали на этот стадион поддержать нас, и всем украинском”, — добавил Фонсека.

Как сообщалось ранее, “Шахтер” одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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