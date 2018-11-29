Фонсека посвятил всем украинском победу "Шахтера" над "Хоффенхаймом"

“После того как мы проанализировали наше первое противостояние в Харькове. А также просмотрели много игр „Хоффенхайма“. Поняли, что будет очень сложно, поскольку соперник размещает большое число футболистов в нашей линии обороны. Приняли решение действовать в три центральных защитника. У нас было не так много времени, чтобы отработать эту схему — всего один день. Но во многом это сработало”, — отметил португалец.

Также наставник уделил больше внимания на первой линии нападения немецкого клуба.

“Мы готовились к обеим тактическим схемам. Изучив матч „Хоффенхайма“ с „Сити“, видели, что они также играли в два центральных защитника. Нужно было предусмотреть и ту, и другую ситуацию. Но, честно говоря, мы не так много внимания уделяли начала атаки, акцент на их первой линии нападения, где они, возможно, могли создать нам больше сложностей. Поскольку готовились к обоим вариантам, знали, что нужно делать при любом позиционировании „Хоффенхайма“. В заключение я хотел бы посвятить победу всем болельщикам, которые приехали на этот стадион поддержать нас, и всем украинском”, — добавил Фонсека.

Как сообщалось ранее, “Шахтер” одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.