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Фонсека присвятив усім українцям перемогу “Шахтаря” над “Хоффенхаймом”

Фонсека присвятив усім українцям перемогу “Шахтаря” над “Хоффенхаймом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Португальський керманич “Шахтаря” Паулу Фонсека проаналізував за рахунок чого його підопічним вдалося здобути гостьовий позитивний рахунок 3:2 над німецьким “Хоффенхаймом”, інформує УНН із посиланням на сайт “гірників”.

“Після того як ми проаналізували наше перше протистояння в Харкові. А також переглянули багато ігор „Хоффенхайма“. Зрозуміли, що буде дуже складно, оскільки суперник розміщує велике число футболістів у нашій лінії оборони. Прийняли рішення діяти в три центральні захисники. У нас було не так багато часу, щоб відпрацювати цю схему, — всього один день. Але багато в чому це спрацювало”, — наголосив португалець.

Також наставник приділив більше уваги на першій лінії нападу німецького клубу.

“Ми готувалися до обох тактичним схем. Вивчивши матч „Хоффенхайма“ з „Сіті“, бачили, що вони також грали в два центральні захисники. Потрібно було передбачити і ту, і іншу ситуацію. Але, чесно кажучи, ми не так багато уваги приділяли початку атаки, акцентували на їх першій лінії нападу, де вони, можливо, могли створити нам найбільше складнощів. Оскільки готувалися до обох варіантів, знали, що потрібно робити при будь-якому позиціонуванні „Хоффенхайма“. На завершення я хотів би присвятити перемогу всім уболівальникам, які приїхали на цей стадіон підтримати нас, і всім українцям”, — додав Фонсека.

Як повідомлялося раніше, “Шахтар” здобув першу звитягу у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

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