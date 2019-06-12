Фонсека возглавил римскую "Рому"

Фонсека подписал с римским клубом соглашение на два года с возможностью продления еще на один.

"Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь приобрел, - это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали. Я горжусь тем, проведенным в "Шахтере". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арену", не почувствовал невероятную атмосферу домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце "Шахтера" - в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там", - отметил португалец.

Возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе. За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Отметим, что всего под руководством Фонсеки донецкая команда провела 139 матчей, в которых одержала 103 победы.