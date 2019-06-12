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Фонсека очолив римську "Рому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Португальський тренер Паулу Фонсека завершив свою роботу в донецькому "Шахтарі" та продовжить кар'єру на чолі італійської "Роми", передає УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

Фонсека очолив римську "Рому"

Фонсека підписав з римським клубом угоду на два роки з можливістю продовження ще на один.

"Україна багато чого мені дала: тут ми перемагали і вигравали трофеї, тут я отримав унікальний досвід. Але головне, що я тут придбав, - це люди. Люди, які були поруч кожен день, вірили в мене і підтримували. Я пишаюся часом, проведеним в "Шахтарі". Єдине, про що шкодую, це те, що так і не побачив "Донбас Арени", не відчув неймовірну атмосфери домашніх трибун, про яку так багато чув. Серце "Шахтаря" - в Донецьку, і мені шкода, що я так і не зіграв там", - наголосив португалець.

Очоливши "гірників" 1 червня 2016 року, Паулу за 3 сезону став одним з найуспішніших тренерів в історії клубу. З командою він зробив 3 "золотих дубля" і повернув "Шахтарю" абсолютне лідерство в українському футболі. За ці роки "оранжево-чорні" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

Зазначимо, що всього під керівництвом Фонсеки донецька команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.

Українські Національні Новини

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