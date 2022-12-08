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Фонд Вадима Столара способствует восстановлению раненых героев российско-украинской войны

Фонд Вадима Столара способствует восстановлению раненых героев российско-украинской войны

Киев • УНН

 • 726788 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара продолжает реализовывать проекты по восстановлению украинской нации, в частности помогая раненым защитникам проходить реабилитацию. Подробности публикует сайт Фонда, передает УНН.

“Наша команда постоянно реализует важнейшие проекты для восстановления морального и физического здоровья нации. Особенно помощь сегодня нужна защитникам и защитницам Украины. Многие наши мужчины и женщины, к сожалению, получили серьезные ранения, защищая свою землю и всех нас. Об этих героях нужно заботиться, и делать это необходимо уже сейчас, потому что своевременная и всесторонняя реабилитация является залогом скорейшего выздоровления наших воинов и их дальнейшей полноценной жизни. Для нас это – возможность хоть как-то отблагодарить их за ту сверхвысокую цену, которую они платят на поле боя за нашу свободу”, – рассказала волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

Сообщается, что в настоящее время Фонд уже занимается четырьмя тяжелоранеными военнослужащими. Это Вячеслав, получивший серьезные травмы во время боев за Киевскую область; Руслан, сильно пострадавший на южном фронте; Назар, попавший под артобстрел возле Бахмута Донецкой области; Юрий, который был серьезно ранен в боях под Угледаром также в Донецкой области.

“Благодаря плодотворному сотрудничеству с Медицинской группой компаний ADONIS мы воплощаем очередной чрезвычайно важный проект! Его цель – способствовать всестороннему восстановлению раненых героев российско-украинской войны. На сегодняшний день под нашей опекой находятся четверо раненых, однако мы понимаем, что в помощи нуждаются гораздо больше наших защитников. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально расширить эту инициативу, и призываем всех неравнодушных приобщаться к поддержке людей, которые положили свое здоровье за нас с вами!” – отметили в Фонде Вадима Столара.

Напомним, что с первых дней масштабного вторжения рф в Украину Благотворительный фонд Вадима Столара приобщился к поддержке как гражданских пострадавших от агрессии, так и военных, стоящих на защите Родины. За это время в различные части и подразделения ВСУ, ССО и ТрО были переданы горючее, медикаменты, экипировка, одежда, защитное снаряжение, тепловизоры, дроны и специализированные бронеавтомобили высокой проходимости, в том числе и оборудованые для оказания медицинской помощи.

Украинские Национальные Новости

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