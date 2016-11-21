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Фонд гарантирования начал формировать списки для осуществления выплат обманутым вкладчикам банка "Михайловский"

Киев • УНН

 • 10002 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал формирование перечня физических лиц, приравненных к вкладчикам ПАО "Банк Михайловский", для осуществления выплат. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Фонда.

Фонд гарантирования начал формировать списки для осуществления выплат обманутым вкладчикам банка "Михайловский"

Как сообщили в пресс-службе, Исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц в связи с вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг" (далее - Закон) принято решение о формировании перечня физических лиц, приравненных к вкладчикам ПАО "Банк Михайловский" для включения их в общий реестр на выплаты.

"С 21 ноября 2016 г. уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию ПАО "Банк Михайловский" начинает прием и изучение документов, в том числе договоров на предмет наличия норм, согласно которым банк выступил поверенным по соответствующему договору. После проверки представленных документов уполномоченным лицом будет сформирован перечень физических лиц, которые приравниваются к вкладчикам ПАО "Банк Михайловский" и которые имеют право на возмещение за счет средств Фонда гарантирования соответствии с Законом. Выплаты по дополненным Общим реестром вкладчикам через банки-агенты начнутся не позднее 20-го рабочего дня после вступления в силу Закона", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины 15 ноября приняла законопроект, направленный на защиту интересов вкладчиков банка "Михайловский". За соответствующий президентский законопроект проголосовали 285 народных депутатов.

Принятым законопроектом предлагается обязать банки письменно информировать о том, что на взнос не распространяется гарантия Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Также предполагается поручить Фонду гарантирования вкладов физических лиц тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику и средства которой приравнены к вкладу, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу закона, о проекте которого говорится, начать выплату возмещения средств физическим лицам, которые получили право на такое возмещение.

Также законопроектом Фонд гарантирования вкладов физических лиц наделяется правом заявлять требования к небанковским финансовым учреждениям, которым от физических лиц были привлечены как займы или вклады средства, которые приравниваются к вкладам. Средства, взимаемые с таких небанковских финансовых учреждений, включаться в ликвидационную массу соответствующего банка.

При этом действие законопроекта распространяется только на вклад, который был открыт до вступления в силу этого закона. Согласно закону вкладчикам банка "Михайловский" должен быть уплачен 1,2 миллиарда гривен.

Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон 16 ноября.

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