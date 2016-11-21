Фонд гарантування розпочав формувати списки для здійснення виплат ошуканим вкладникам банку “Михайлівський”

Як повідомили у прес-службі, Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у зв’язку із набранням чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг” (далі — Закон) прийнято рішення про формування переліку фізичних осіб, прирівняних до вкладників ПАТ “Банк Михайлівський” для включення їх до загального реєстру на виплати.

“З 21 листопада 2016 р. уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ „Банк Михайлівський“ розпочинає прийом та вивчення документів, зокрема договорів на предмет наявності норм, згідно з якими банк виступив повіреним за відповідним договором. Після перевірки поданих документів уповноваженою особою буде сформовано перелік фізичних осіб, яких прирівняно до вкладників ПАТ „Банк Михайлівський“ і які мають право на відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування відповідно до Закону. Виплати за доповненим Загальним реєстром вкладників через банки-агенти розпочнуться не пізніше 20-го робочого дня після набрання чинності Закону”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України 15 листопада ухвалила законопроект, спрямований на захист інтересів вкладників банку “Михайлівський”. За відповідний президентський законопроект проголосували 285 народних депутатів.

Ухваленим законопроектом пропонується зобов’язати банки письмово інформувати про те, що на внесок не поширюється гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Також передбачається доручити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ретельно вивчити документи щодо кожної фізичної особи, яку прирівняно до вкладника і кошти якої прирівняні до вкладу, та не пізніше 20 робочих днів з дня набрання чинності законом, про проект якого йдеться, розпочати виплату відшкодування коштів фізичним особам, які набули право на таке відшкодування.

Також законопроектом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наділяється правом заявляти вимоги до небанківських фінансових установ, якими від фізичних осіб були залучені як позики або вклади кошти, що прирівнюються до вкладів. Кошти, стягнуті з таких небанківських фінансових установ, включатимуться до ліквідаційної маси відповідного банку.

При цьому дія законопроекту розповсюджується лише на вклад, який було відкрито до набуття чинності цього закону. Згідно до закону вкладникам банку “Михайлівський” має бути сплачено 1,2 мільярди гривень.

Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон 16 листопада.