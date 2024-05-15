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Фонд гарантирования вкладов выплатил средства участникам 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд", среди них Биржа Благотворительности "ДоброДій"

Фонд гарантирования вкладов выплатил средства участникам 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд", среди них Биржа Благотворительности "ДоброДій"

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 06:55  •  11533 просмотра

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил средства кредиторам 9-й очереди "Конкорд Банка", в том числе Благотворительной бирже "ДоброДій".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил задолженность перед участниками 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд". Об этом сообщила соучредитель банка Елена Соседка, передает УНН.

"Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил средства участникам 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов нашего банка "Конкорд". Среди тех, кто получил свои средства - студенты, военные, пенсионеры, а также Биржа Благотворительности "ДоброДій", которая годами помогает тяжелобольным детям и поддерживает ВСУ", - написала Соседка на своей странице в Facebook.

Она добавила, что сейчас на счетах "Конкорда" достаточно средств как в национальной, так и в иностранной валюте, а также имеющиеся ликвидные ОВГЗ для быстрого завершения процесса его ликвидации. "Спасибо Фонду за то, что услышал нас и надеемся, что ликвидация "Конкорда" состоится в ближайшее время", - добавила Соседка.

Добавим

В конце декабря прошлого года Елена Соседка сообщила, что кредиторы из 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд" начали получать выплаты. Соответствующее решение о частичном удовлетворении требований 72 кредиторов на сумму 57 миллионов гривен было принято еще 11 декабря.

Позже через несколько дней стало известно, что ФГВФЛ приостановил выплаты.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым. 

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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