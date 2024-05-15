Фонд гарантування вкладів виплатив кошти учасникам 9-ї черги кредиторів банку "Конкорд", серед них Біржа Благодійності "ДоброДій"
Київ • УНН
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив кошти кредиторам 9-ї черги "Конкорд Банку", у тому числі Благодійній біржі "ДоброДій".
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив заборгованість перед учасниками 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд". Про це повідомила співзасновниця банку Олена Сосєдка, передає УНН.
"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив кошти учасникам 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів нашого банку "Конкорд". Серед тих, хто отримав свої кошти - студенти, військові, пенсіонери, а також Біржа Благодійності "ДоброДій", яка роками допомагає важкохворим дітям і підтримує ЗСУ", - написала Сосєдка на своїй сторінці в Facebook.
Вона додала, що наразі на рахунках "Конкорду" достатньо коштів як в національній, так і в іноземній валюті, а також наявні ліквідні ОВГЗ для швидкого завершення процесу його ліквідації. "Дякуємо Фонду за те, що почув нас і сподіваємося, що ліквідація "Конкорду" відбудеться найближчим часом", - додала Сосєдка.
Додамо
У кінці грудня минулого року Олена Сосєдка повідомила, що кредитори з 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд" почали отримувати виплати. Відповідне рішення про часткове задоволення вимог 72 кредиторів на суму 57 мільйонів гривень було ухвалене ще 11 грудня.
Пізніше через кілька днів стало відомо, що ФГВФО призупинив виплати.
Нагадаємо
Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Цього року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.
Окрім того, в Україні не урегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.