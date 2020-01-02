Фонд государственного имущества за год принес госбюджета 2,7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Благодаря работе Фонда государственного имущества, в государственный бюджет Украины в течение 2019 года поступило почти 2,7 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГИУ на странице фонда в Facebook, передает УНН.
“Благодаря работе ФГИУ в государственный бюджет поступило почти 2,7 млрд гривен, значительная часть из которых в течение последних трех месяцев 2019-го года”, — говорится в сообщении фонда.
По информации прессслужбы, 1,5 млрд грн поступило от аренды, 536,5 млн грн — от приватизации, и еще 609,65 млн грн — от дивидендов.
“При этом, на деятельность Фонда из бюджета выделили 481,525 млн грн. А это значит, что мы отдали в государственную казну в 5,59 раз больше чем получили”, — подчеркнули в ФГИУ.
Как сообщал УНН, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в правительстве на приватизацию согласовано более 1000 государственных предприятий.