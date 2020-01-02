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Фонд державного майна за рік приніс держбюджету 2,7 млрд грн

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Завдяки роботі Фонду державного майна, до державного бюджету України протягом 2019 року надійшло майже 2,7 мільярдів гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ФДМУ на сторінці фонду у Facebook, передає УНН.

“Завдяки роботі ФДМУ до державного бюджету надійшло майже 2,7 мільярдів гривень, значна частина з яких протягом останніх трьох місяців 2019-го року”, — йдеться в повідомленні фонду.

За інформацією пресслужби, 1,5 млрд грн надійшло від оренди, 536,5 млн грн — від приватизації, і ще 609,65 млн грн — від дивідендів.

“При цьому, на діяльність Фонду з бюджету виділили 481,525 млн грн. А це означає, що ми віддали в державну казну у 5,59 разів більше ніж отримали”, — підкреслили у ФДМУ.

Як повідомляв УНН, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в уряді на приватизацію погоджено понад 1000 державних підприємств.

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