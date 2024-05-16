Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальных домогательствах нескольких женщин

Американского иллюзиониста, 67-летнего Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальном насилии и в неподобающем поведении над 16 женщинами в период с конца 1980-2014 годов. Более половины пострадавших заявили, что на момент общения с Копперфильдом были несовершеннолетними. Об этом говорится в расследовании The Guardian, передает УНН.

Детали

Среди обвинений против иллюзиониста то, что он якобы заставил трех женщин принять наркотики перед тем, как вступить с ним в половую связь. Пострадавшие утверждают, что они бы не согласились на секс с Копперфильдом, если бы не были под действием наркотиков.

Как указывает The Guardian, Копперфильд оказался под пристальным вниманием прессы из-за того, что общался с Джеффри Эпштейном

В США обнародовали документы из дела Эпштейна. Он якобы снял "секс-пленки" с участием принца Эндрю, Билла Клинтона и Ричарда Брэнсона.

В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне