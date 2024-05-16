Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальных домогательствах нескольких женщин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  120914 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  127858 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  138376 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  161155 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138768 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157634 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153249 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131384 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175902 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210853 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  365294 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  406324 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  404588 просмотра

Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальных домогательствах нескольких женщин

Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальном насилии над несколькими женщинами, в том числе несовершеннолетними, а также в том, что он заставлял некоторых из них принимать наркотики перед тем, как вступить с ним в половую связь, в период с конца 1980-х по 2014 год, согласно расследованию The Guardian.

Общество •   •  6123 просмотра
Фокусника Дэвида Копперфилда обвиняют в сексуальных домогательствах нескольких женщин

Трамп заявил о готовности вести дебаты с Байденом стоя и не менее двух часов

Трамп требует проведения двухчасовых дебатов с Байденом на предстоящих президентских выборах.

политика •   •  8025 просмотра
Трамп заявил о готовности вести дебаты с Байденом стоя и не менее двух часов

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, согласно сообщениям российских СМИ, хотя конкретные обвинения против них не уточняются.

политика •   •  6456 просмотра
МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии

Вице-премьер Словакии заявил, что угрозы для жизни Фицо больше нет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и находится в стабильном состоянии после операции по поводу огнестрельных ранений в живот и сустав.

политика •   •  7503 просмотра
Вице-премьер Словакии заявил, что угрозы для жизни Фицо больше нет

Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ

Президент Зеленский подписал указы о выходе Украины из нескольких соглашений и решений СНГ, касающихся стратегических сил, вооруженных сил, пограничных войск, разоружения и внутренних дел.

Война •   •  10250 просмотра
Президент подписал указы о выходе Украины из ряда соглашений и решений СНГ

Швейцарский суд осудил экс-министра Гамбии за преступления против человечности

Бывший министр внутренних дел Гамбии Усман Сонко был признан швейцарским судом виновным в совершении нескольких преступлений против человечности с 2000 по 2016 год и приговорен к 20 годам заключения.

политика •   •  9005 просмотра
Швейцарский суд осудил экс-министра Гамбии за преступления против человечности

Новая Зеландия ввела новый пакет антироссийских санкций

Новая Зеландия ввела новые санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, причастных к передаче оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию, а также к содействию принудительному перемещению украинских детей в Россию.

Война •   •  9307 просмотра
Новая Зеландия ввела новый пакет антироссийских санкций

В Перу трансгендеров официально признали больными людьми

Трансгендерные, небинарные и интерсексуальные люди официально классифицируются как психически больные в Перу, несмотря на критику со стороны ЛГБТК-активистов.

Общество •   •  8202 просмотра
В Перу трансгендеров официально признали больными людьми

В Крыму поражен главный склад ракетно-артиллерийского вооружения

На военном аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму взорвался главный склад ракет и артиллерийского вооружения, что нанесло значительный ущерб инфраструктуре аэродрома.

Война •   •  10893 просмотра
В Крыму поражен главный склад ракетно-артиллерийского вооружения

В Швейцарии мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина, вооруженный ножом, напал и ранил нескольких человек, в том числе беременную женщину, на железнодорожном вокзале и в соседней школе в Цофингене, Швейцария, прежде чем был арестован.

Криминал и ЧП •   •  10576 просмотра
В Швейцарии мужчина с ножом напал на прохожих