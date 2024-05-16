Фокусника Девіда Копперфілда звинувачують у сексуальних домаганнях кількох жінок
Київ • УНН
Фокусника Девіда Копперфілда звинувачують у сексуальному насильстві над кількома жінками, в тому числі неповнолітніми, а також у тому, що він змушував деяких з них приймати наркотики перед тим, як вступити з ним у статевий зв'язок, в період з кінця 1980-х по 2014 рік, згідно з розслідуванням The Guardian.
Американського ілюзіоніста, 67-річного Девіда Копперфільда звинуватили в сексуальному насильстві та в неналежній поведінці над 16 жінками в період із кінця 1980—2014 років. Понад половину постраждалих заявили, що на момент спілкування із Копперфільдом були неповнолітніми. Про це йдеться в розслідування The Guardian, передає УНН.
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Серед звинувачень проти ілюзіоніста те, що він нібито змусив трьох жінок вжити наркотики перед тим, як вступити з ним у статевий звʼязок. Постраждалі стверджують, що вони б не погодились на секс із Копперфільдом, якби не були під дією наркотиків.
Як вказує The Guardian, Копперфільд опинився під пильною увагою преси через те, що спілкувався з Джеффрі Епштейном
У США оприлюднили документи зі cправи Епштейна. Він нібито зняв "секс-плівки" за участі принца Ендрю, Білла Клінтона та Річарда Бренсона.
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