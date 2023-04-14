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Флорида запретила большинство абортов после шести недель беременности

Флорида запретила большинство абортов после шести недель беременности

Киев • УНН

 • 656283 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал в четверг законопроект, который запрещает большинство абортов после шести недель беременности. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP и CNN.

Цитата

«Мы гордимся тем, что поддерживаем жизнь и семью в штате Флорида», — говорится в заявлении ДеСантиса.

Детали

Законопроект запрещает женщинам во Флориде делать аборт после шести недель беременности, за исключением случаев, когда беременность угрожает здоровью матери, является результатом изнасилования или инцеста и не превышает 15 недель, или плод нежизнеспособен.

Законодательный орган Флориды, в котором доминируют республиканцы, принял текст 70 голосами против 40.

Это второй раз за год, когда Флорида сокращает законный срок для аборта. В апреле 2022 года ДеСантис подписал закон, который сократил его с 24 до 15 недель без исключений для изнасилования или инцеста.

Текст нового законопроекта не вступит в силу до тех пор, пока Верховный суд Флориды не вынесет решение по апелляции, поданной несколькими ассоциациями против 15-недельного ограничения, утверждая, что закон нарушает положение о конфиденциальности штата.

Белый дом раскритиковал этот шаг, который, по его словам, «противоречит фундаментальным свободам и не соответствует взглядам подавляющего большинства» американцев.

ДеСантис, восходящая звезда среди американских правых, еще больше укрепляет свои консервативные позиции с помощью законопроекта, поскольку он рассматривает возможность баллотироваться на пост президента от своей партии в 2024 году.

Контекст

Голосование в четверг состоялось на фоне общенациональных дебатов об абортах после того, как судья Техаса распорядился приостановить одобрение медикаментозного аборта. Федеральный апелляционный суд заморозил часть приказа, а Министерство юстиции просит Верховный суд США вмешаться в спор.

Закон сделает Флориду одним из самых ограничительных штатов в стране для абортов и следует за действиями других штатов, возглавляемых республиканцами, по ограничению процедуры после того, как прошлым летом Верховный суд США отменил решение Роу против Уэйда.

На протяжении десятилетий суды Флориды блокировали законодательные попытки ограничить аборты в штате. Верховный суд штата в 1989 году постановил, что положение о конфиденциальности в конституции штата «явно влияет на решение женщины о том, продолжать ли беременность».

Эта защита на протяжении многих лет делала Флориду убежищем для женщин, желающих сделать аборт по всему Югу, поскольку соседние штаты впоследствии перешли к ограничению этой процедуры. В 2020 году во Флориде было зарегистрировано 19,1 легальных абортов на 1000 женщин, что является самым высоким показателем среди всех штатов страны.

Однако состав Верховного суда Флориды в последние годы значительно изменился, и теперь он во многом определяется консервативным влиянием ДеСантиса. Он назначил четырех из шести действующих судей и назовет пятого, который сменит судью Рики Полстона, ушедшего в отставку в прошлом месяце.

Государство не публикует данные о количестве прерванных беременностей в течение первых шести недель. По данным Управления здравоохранения Флориды, в 2022 году во Флориде было сделано более 82 000 абортов, и большинство из них было сделано в первом триместре.

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