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Флорида заборонила більшість абортів після шести тижнів вагітності

Флорида заборонила більшість абортів після шести тижнів вагітності

Київ • УНН

 • 656284 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс підписав у четвер законопроект, який забороняє більшість абортів після шести тижнів вагітності. Про це УНН пише з посиланням на AFP та CNN.

Цитата

«Ми пишаємося тим, що підтримуємо життя та сім'ю у штаті Флорида», — йдеться у заяві ДеСантіса.

Деталі

Законопроект забороняє жінкам у Флориді робити аборт після шести тижнів вагітності, за винятком випадків, коли вагітність загрожує здоров'ю матері, є результатом згвалтування або інцесту та не перевищує 15 тижнів, або плід нежиттєздатний.

Законодавчий орган Флориди, в якому домінують республіканці, ухвалив текст 70 голосами проти 40.

Це вдруге раз на рік, коли Флорида скоротила законний термін для аборту. У квітні 2022 року ДеСантіс підписав закон, який скоротив його з 24 до 15 тижнів без винятків для згвалтування або інцесту.

Текст нового законопроекту не набуде чинності доти, доки Верховний суд Флориди не ухвалить рішення щодо апеляції, поданої кількома асоціаціями проти 15-тижневого обмеження, стверджуючи, що закон порушує положення про конфіденційність штату.

Білий дім розкритикував цей крок, який, за його словами, «суперечить фундаментальним свободам і не відповідає поглядам переважної більшості» американців.

ДеСантіс, висхідна зірка серед американських правих, ще більше зміцнює свої консервативні позиції за допомогою законопроекту, оскільки він розглядає можливість балотуватися на пост президента від своєї партії у 2024 році.

Контекст

Голосування у четвер відбулося на тлі загальнонаціональних дебатів про аборти після того, як суддя Техасу розпорядився призупинити схвалення медикаментозного аборту. Федеральний апеляційний суд заморозив частину наказу, а Міністерство юстиції просить Верховний суд США втрутитися у суперечку.

Закон зробить Флориду одним із найбільш обмежувальних штатів у країні для абортів і слідує за діями інших штатів, очолюваних республіканцями, щодо обмеження процедури після того, як минулого літа Верховний суд США скасував рішення Роу проти Уейда.

Упродовж десятиліть суди Флориди блокували законодавчі спроби обмежити аборти у штаті. Верховний суд штату в 1989 році ухвалив, що положення про конфіденційність у конституції штату «явно впливає на рішення жінки про те, чи продовжувати вагітність».

Цей захист протягом багатьох років робив Флориду притулком для жінок, які прагнуть зробити аборт по всьому Півдні, оскільки сусідні штати згодом перейшли до обмеження цієї процедури. У 2020 році у Флориді було зареєстровано 19,1 легальних абортів на 1000 жінок, що є найвищим показником серед усіх штатів країни.

Однак склад Верховного суду Флориди останніми роками значно змінився, і тепер він багато в чому визначається консервативним впливом ДеСантіса. Він призначив чотирьох із шести чинних суддів і назве п'ятого, який змінить суддю Рікі Полстона, який пішов у відставку минулого місяця.

Держава не публікує дані про кількість перерваних вагітностей упродовж перших шести тижнів. За даними Управління охорони здоров'я Флориди, у 2022 році у Флориді було зроблено понад 82 000 абортів, і переважна більшість із них було зроблено у першому триместрі.

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