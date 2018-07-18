ФК "Заря" оштрафует трех легионеров

"С моей стороны, как главного тренера, не только Фаупала, но и Силас, и Луис Фелипе должны быть наказаны. Об этом было сказано генеральному директору, а финальное слово будет за ним. За опоздание игроки должны быть наказаны", - заявил Вернидуб.



Заметим, что Фаупала в прошлом сезоне сыграл за луганчан 13 поединков и отдал 1 ассист. На счету Силас 27 баталий, 3 гола и 2 ассиста в сезоне 2017/18 годов.



Напомним, "Заря" победила действующего обладателя Кубка Сербии.