ФК "Зоря" оштрафує трьох легіонерів

"З мого боку, як головного тренера, не тільки Фаупала, але і Сілас, і Луїс Феліпе повинні бути покарані. Про це було сказано генеральному директору, а фінальне слово буде за ним. За запізнення гравці повинні бути покарані", - заявив Вернидуб.



Зауважимо, що Фаупала у минулому сезоні відіграв за луганчан 13 поєдинків і віддав 1 асист. На рахунку Сіласа 27 баталій, 3 голи і 2 асисти в сезоні 2017/18 років.



Нагадаємо, "Зоря" перемогла діючого володаря Кубку Сербії.