ФК "Зоря" оштрафує трьох легіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Головний тренер "Зорі" Юрій Вернидуб повідомив, що Давид Фаупала, Сілас і Луїс Філіпе можуть бути покарані через запізнення на тренувальний збір, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
"З мого боку, як головного тренера, не тільки Фаупала, але і Сілас, і Луїс Феліпе повинні бути покарані. Про це було сказано генеральному директору, а фінальне слово буде за ним. За запізнення гравці повинні бути покарані", - заявив Вернидуб.
Зауважимо, що Фаупала у минулому сезоні відіграв за луганчан 13 поєдинків і віддав 1 асист. На рахунку Сіласа 27 баталій, 3 голи і 2 асисти в сезоні 2017/18 років.
Нагадаємо, "Зоря" перемогла діючого володаря Кубку Сербії.