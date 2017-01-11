ФК "Шальке" усилился футболистом "Баварии" Х.Бадштубером
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. ФК "Шальке" за который выступает украинец Евгений Коноплянка арендовал игрока сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Хольгера Бадштубера, информирует УНН со ссылкой на сайт "Шальке".
Руководство гельзенкирхенцев уже согласовало условия контракта Х.Бадштубера. Теперь игроку сборной Германии осталось пройти медицинское обследование.
Стоит отметить, что в конце 2012 года Х.Бадштубер получил тяжелую травму колена после чего пропускал сезон 2013/14 годов.
Примечательно, что трансферная стоимость футболиста в 2012-13 годах достигала 22 млн. евро.
Напомним, что профессиональный дебют спортсмена в составе "Баварии" состоялся 8 августа 2009 года против "Хоффехайма" и стал первым поединком из 118 (1 гол) матчей в Бундеслиге. В Лиге чемпионов он сыграл 37 матчей (1 гол), к тому же принял участие в 17 играх Кубка Германии. В составе немецкой сборной Х.Бадштубер выходил на поле 31 раз (1 гол).
Добавим, что вместе с "Баварией" Х.Бадштубер пять раз становился чемпионом Германии, четыре раза побеждал в Кубке и в 2013 году выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной защитник занял третье место на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке.
Как сообщал УНН, гол Е.Коноплянки принес победу "Шальке" в контрольной игре.