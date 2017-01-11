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ФК "Шальке" підсилився футболістом "Баварії" Х.Бадштубером

ФК "Шальке" підсилився футболістом "Баварії" Х.Бадштубером

Київ • УНН

 • 6722 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. ФК "Шальке" за який виступає українець Євген Коноплянка орендував гравця збірної Німеччини та мюнхенської "Баварії" Хольгера Бадштубера, інформує УНН з посиланням на сайт "Шальке".

Керівництво гельзенкірхенців вже погодило умови контракту Х.Бадштубера. Тепер гравцю збірної Німеччини залишилося пройти медичне обстеження.

Варто відзначити, що в кінці 2012 року Х.Бадштубер отримав важку травму коліна після чого пропускав сезон 2013/14 років.

Примітно, що трансферна вартість футболіста в 2012-13 роках сягала 22 млн. євро.

Нагадаємо, що професійний дебют спортсмена у складі "Баварії" відбувся 8 серпня 2009 року проти "Хоффехайма" і став першим поєдинком зі 118 (1 гол) матчів в Бундеслізі. У Лізі чемпіонів він зіграв 37 матчів (1 гол), до того ж взяв участь в 17 іграх Кубка Німеччини. У складі німецької національної збірної Х.Бадштубер виходив на поле 31 разів (1 гол).

Додамо, що разом з "Баварією" Х.Бадштубер п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази перемагав у Кубку і в 2013 році виграв Лігу чемпіонів. У складі збірної захисник посів третє місце на чемпіонаті світу 2010 року в Південній Африці.

Як повідомляв УНН, гол Є.Коноплянки приніс перемогу "Шальке" в контрольній грі.

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