ФК "Мариуполь" арендовал нападающего "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Первым новичком межсезонье ФК "Мариуполь" стал 17-летний форвард Даниил сикан. Об этом сообщает сайт приазовской команды, передает УНН.
Футболист, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", будет выступать за приазовцев по арендному соглашению до конца этого сезона.
Юный спортсмен действует игроком сборной Украины U-19. За "желто-синих" сикан сыграл три матча Чемпионата Европы и забил один гол. В этом сезоне УПЛ новичок провел за юниорскую команду "Карпат" 10 игр забил 5 мячей. В августе прошлого года дебютировал за первую команду "Карпат" в матче УПЛ с "Зарей".
Как сообщалось ранее, сикан перешел в "Шахтер" только этой зимой.