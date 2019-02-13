ФК "Мариуполь" арендовал нападающего "Шахтера"

Футболист, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", будет выступать за приазовцев по арендному соглашению до конца этого сезона.



Юный спортсмен действует игроком сборной Украины U-19. За "желто-синих" сикан сыграл три матча Чемпионата Европы и забил один гол. В этом сезоне УПЛ новичок провел за юниорскую команду "Карпат" 10 игр забил 5 мячей. В августе прошлого года дебютировал за первую команду "Карпат" в матче УПЛ с "Зарей".



Как сообщалось ранее, сикан перешел в "Шахтер" только этой зимой.