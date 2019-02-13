ФК "Маріуполь" орендував нападника "Шахтаря"

Футболіст, права на якого належать донецькому "Шахтарю", виступатиме за приазовців за орендною угодою до кінця цього сезону.



Юний спортсмен є чинним гравцем збірної України U-19. За "жовто-синіх" Сікан зіграв три матчі Чемпіонату Європи і забив один гол. У цьому сезоні УПЛ новачок провів за юніорську команду "Карпат" 10 ігор забив 5 м'ячів. У серпні минулого року дебютував за першу команду "Карпат" в матчі УПЛ із "Зорею".



Як повідомлялося раніше, Сікан перейшов до "Шахтаря" лише цієї зими.