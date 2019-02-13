ФК "Маріуполь" орендував нападника "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Першим новачком міжсезоння ФК "Маріуполь" став 17-річний форвард Данило Сікан. Про це інформує сайт приазовської команди, передає УНН.
Футболіст, права на якого належать донецькому "Шахтарю", виступатиме за приазовців за орендною угодою до кінця цього сезону.
Юний спортсмен є чинним гравцем збірної України U-19. За "жовто-синіх" Сікан зіграв три матчі Чемпіонату Європи і забив один гол. У цьому сезоні УПЛ новачок провів за юніорську команду "Карпат" 10 ігор забив 5 м'ячів. У серпні минулого року дебютував за першу команду "Карпат" в матчі УПЛ із "Зорею".
Як повідомлялося раніше, Сікан перейшов до "Шахтаря" лише цієї зими.