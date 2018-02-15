ФК "Мариуполь" объявил о приобретении футболиста сборной Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Новичком ФК “Мариуполь” стал защитник национальной сборной Македонии Бесир Демир. Об этом сообщает сайт приазовцев, передает УНН.
Защитник сборной Македонии будет выступать за украинскую команду под номером 27.
23-летний Демир начал профессиональную карьеру в “Шкупи”. В 2014 году македонец перешел в “Шкендия” из Тетово (Македония). В составе этой команды Демир стал обладателем Кубка Македонии, а в чемпионате страны “Шкендия” финишировала на 2-м месте. Всего за “Шкендия” защитник провел в чемпионате 43 игры и забил 2 мяча. Также в активе игрока 10 игр в Лиге Европы.
В начале 2017 защитник перешел в сильную команду Македонии — “Вардар”. За “красно-черных” Демир провел 26 игр в чемпионате и 9 поединков в еврокубках ( “Вардар” пробился в групповой этап Лиги Европы).
Стоит отметить, что в активе защитника 2 матча за национальную сборную Македонии и 14 игр (1 гол) за молодежную сборную.
Примечательно, что Демир стал первым игроком из Македонии в истории ФК “Мариуполь”.