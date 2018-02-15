ФК "Маріуполь" оголосив про придбання футболіста збірної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Новачком ФК “Маріуполь” став оборонець національної збірної Македонії Бесір Демір. Про це інформує сайт приазовців, передає УНН.
Захисник національної збірної Македонії буде виступати за українську команду під номером 27.
23-річний Демір почав професійну кар’єру в “Шкупі”. У 2014-му році македонець перейшов в “Шкендія” з Тетово (Македонія). У складі цієї команди Демір став володарем Кубка Македонії, а в чемпіонаті країни “Шкендія” фінішувала на 2-му місці. Всього за “Шкендія” захисник провів в чемпіонаті 43 гри і забив 2 м’ячі. Також в активі гравця 10 ігор в Лізі Європи.
На початку 2017 року захисник перейшов в найсильнішу команду Македонії — “Вардар”. За “червоно-чорних” Демір провів 26 ігор у чемпіонаті і 9 поєдинків у єврокубках (“Вардар” пробився в груповий етап Ліги Європи).
Варто відзначити, що в активі оборонця 2 матчі за національну збірну Македонії та 14 ігор (1 гол) за молодіжну збірну.
Примітно, що Демір став першим гравцем з Македонії в історії ФК “Маріуполь”.