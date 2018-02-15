ФК "Маріуполь" оголосив про придбання футболіста збірної Македонії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Новачком ФК “Маріуполь” став оборонець національної збірної Македонії Бесір Демір. Про це інформує сайт приазовців, передає УНН.

Захисник національної збірної Македонії буде виступати за українську команду під номером 27.

23-річний Демір почав професійну кар’єру в “Шкупі”. У 2014-му році македонець перейшов в “Шкендія” з Тетово (Македонія). У складі цієї команди Демір став володарем Кубка Македонії, а в чемпіонаті країни “Шкендія” фінішувала на 2-му місці. Всього за “Шкендія” захисник провів в чемпіонаті 43 гри і забив 2 м’ячі. Також в активі гравця 10 ігор в Лізі Європи.

На початку 2017 року захисник перейшов в найсильнішу команду Македонії — “Вардар”. За “червоно-чорних” Демір провів 26 ігор у чемпіонаті і 9 поєдинків у єврокубках (“Вардар” пробився в груповий етап Ліги Європи).

Варто відзначити, що в активі оборонця 2 матчі за національну збірну Македонії та 14 ігор (1 гол) за молодіжну збірну.

Примітно, що Демір став першим гравцем з Македонії в історії ФК “Маріуполь”.

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