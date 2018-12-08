ФК "Леганес" без Лунина потерял очки в матче Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Клуб, в котором играет украинский вратарь Андрей Лунин, “Леганес” дома столкнулся с “Хетафе” во время встречи 15 тура испанской Примеры, передает корреспондент УНН.
Конкурент Лунина за место в воротах Куеллар провел полный матч и допустил ошибку при пропущенном голе. Куеллар не вышел из ворот на подаче гостей со штрафного и пропустил мяч между ногами — 0:1.
Спасителем “Леганес” во второй половине стал камерунский полузащитник Нем — 1:1.
Примечательно, что Лунин просидел весь матч в запасе. Экс-защитник “Динамо” Антунеша появился по замене последние 5 минут в футболке “Хетафе”.
Заметим, что разница по очкам у команд составляет лишь 4 пункта (21 против 17), но “Хетафе” занимает 6 место, а “Леганес” только 16.