ФК "Леганес" без Луніна втратив очки у матчі Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Клуб, в якому грає український воротар Андрій Лунін, "Леганес" вдома стикнувся із "Хетафе" під час зустрічі 15 туру іспанської Прімери, передає кореспондент УНН.
Конкурент Луніна за місце у воротах Куеллар провів повний матч і припустився помилки при пропущеному голі. Куеллар не вийшов з воріт на подачі гостей зі штрафного і пропустив м'яч між ногами – 0:1.
Рятівником "Леганесу" у другій половині став камерунський півзахисник Ньом – 1:1.
Примітно, що Лунін просидів увесь матч у запасі. Екс-захисник "Динамо" Антунеш з'явився з заміни на останні 5 хвилин у футболці "Хетафе".
Зауважимо, що різниця за очками у команд складає лише 4 пункти (21 проти 17), але "Хетафе" посідає 6 місце, а "Леганес" тільки 16.