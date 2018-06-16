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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 29591 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 72037 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104831 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112875 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126942 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143749 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147372 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188585 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157235 просмотра

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ФК "Карпаты" поддержал заключенного Сенцова

ФК "Карпаты" поддержал заключенного Сенцова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Львовские “Карпаты” выразили поддержку политическому заключенному Кремля Олегу Сенцов, который был незаконно задержан Россией и приговорен к 20 годам строгого режима, сообщает УНН со ссылкой на сайт “зелено-белых”.

Среди футболистов, которые поддержали кинорежиссера оказался экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий, Марьян Швед, Алексей Гуцуляк и главный тренер львовян Олег Бойчишин. Они сделали фото, на котором держат буквы с хэштегом “#FREESENTSOV” (освободите Сенцова).

Примечательно, что пять недель назад Сенцов объявил о бессрочной голодовке. В течение нескольких дней в Украине была организована акция “#FreeSentsov”, а в его поддержку высказались множество украинских и мировых знаменитостей.

Добавим, что акции в поддержку режиссера состоялись во всем мире, в частности в России.

Украинские Национальные Новости

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