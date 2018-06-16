ФК "Карпати" підтримав ув'язненого Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Львівські “Карпати” висловили підтримку політичному в’язню Кремля Олегу Сенцову, який був незаконно затриманий Росією і засуджений до 20 років суворого режиму, повідомляє УНН з посиланням на сайт “зелено-білих”.
Серед футболістів, які підтримали кінорежисера виявився екс-гравець збірної України Артем Федецький, Мар’ян Швед, Олексій Гуцуляк і головний тренер львів’ян Олег Бойчишин. Вони зробили фото, на якому тримають літери з хештегом “#FREESENTSOV” (звільніть Сенцова).
Примітно, що п’ять тижнів тому Сенцов оголосив про безстрокове голодування. Протягом декількох днів в Україні була організована акція "#FreeSentsov, а в його підтримку висловилися безліч українських і світових знаменитостей.
Додамо, що акції на підтримку режисера відбулися у всьому світі, зокрема в Росії.