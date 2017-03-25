ФК "Днепр" нанес минимальное поражение "Александрии"

Единственный точный удар Владимира Адамюк оказался победным.

Примечательно, что недавно соперники встречались в рамках чемпионата, и тогда встреча завершилась боевой ничьей 0: 0.

Добавим также, первый этап Премьер-лиги команды завершили по разные полюса турнирной таблицы - "Александрия" с 33 очками заняла 4-ю строчку, а "Днепр" стал 11-м с 10 очками.