ФК "Дніпро" завдав мінімальної поразки "Олександрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. “Дніпро” у товариському поєдинку приймав “Олександрію” в рамках підготовки до другого етапу УПЛ, передає УНН з посиланням на сайт дніпрян.
Єдиний точний удар Володимира Адамюка виявився переможним. На 15-й хвилині він при подачі кутового перестрибнув Андрія Гітченко і головою пробив під дальню штангу — 1:0.
Господарі, котрі вийшли експериментальним складом, діяли з трьома центральними захисниками (Лопиренком, Сватком, Адамюком), лінійними Польовим і Нагієвим, форвардами Баланюком і Кожушко, в першому таймі мали кілька відмінних моментів, щоб збільшити рахунок.
Натомість “Олександрія” могла зрівняти рахунок лише за чверть години до фінального свистка. Спочатку щільний удар завдав Володимир Прийомов, але Данило Кучер все бачив і вибрав вірну позицію. А через пару хвилин воротар “Дніпра” зробив феноменальний сейв, встигнувши переміститися по лінії воріт і відбити удар з кількох метрів Сергія Старенького.
Примітно, що недавно суперники зустрічалися в рамках чемпіонату, і тоді зустріч завершилася бойовою нічиєю 0:0.
Додамо також, перший етап Прем’єр-ліги команди завершили по різні полюси турнірної таблиці — “Олександрія” з 33 очками посіла 4-й рядок, а “Дніпро” став 11-м з 10 очками.