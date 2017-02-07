ФК "Днепр" лишили шести очков в турнирной таблице УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По решению Дисциплинарного комитета ФИФА футбольный клуб "Днепр" лишен шести очков в турнирной таблице Лиги Пари-Матч, передает УНН со ссылкой на УПЛ.
"За невыполнение ФК" Днепр "решение Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 (шести) турнирных очков. Соответствующее письмо поступило в ФФУ от ГК ФИФА", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что после внесения соответствующих изменений в турнирной таблице, ФК "Днепр" опустился на одиннадцатое место.
Напомним, "Днепр" не смог договориться с испанскими тренерами из штаба Хуанде Рамоса о реструктуризации своей задолженности, из-за чего потеряет девять очков.
Как сообщал УНН, в футбольном клубе "Днепр" начали процесс выплаты задолженности перед сотрудниками .