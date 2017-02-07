ФК "Дніпро" позбавили шести очок у турнірній таблиці УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. За рішенням Дисциплінарного комітету ФІФА футбольний клуб "Дніпро" позбавлено шести очок у турнірній таблиці Ліги Парі-Матч, передає УНН з посиланням на УПЛ.
"За невиконання ФК “Дніпро” рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 22 вересня 2016 року, головну команду було позбавлено 6 (шести) турнірних очок. Відповідний лист надійшов до ФФУ від ДК ФІФА", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що після внесення відповідних змін до турнірної таблиці, ФК “Дніпро” опустився на одинадцяте місце.
Нагадаємо, "Дніпро” не зміг домовитися з іспанськими тренерами зі штабу Хуанде Рамоса про реструктуризацію своєї заборгованості, через що втратить дев’ять очок.
Як повідомляв УНН, у футбольному клубі “Дніпро” почали процес виплати заборгованості перед співробітниками.