ФК "Днепр" оштрафовали на девять очков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. С “Днепра” было снято дополнительно девять очков за невыплату долга по трансферу защитника “Крузейро” Ежидио и другие задолженности. Об этом сообщает Профессиональная футбольная лига Украины, передает УНН.
Данное наказание было вызвано невыполнением клуба “Днепр” двух решений Дисциплинарного комитета ФИФА от 14 сентября 2017 года. За невыплату долга по трансферу бразильского защитника Ежидио было снято три очка, а еще шесть — других задолженности.
Отобранные решением Дисциплинарного комитета ФИФА по “Днепра” очки внесены в турнирную таблицу Второй лиги группы “Б”.
Стоит отметить, что на данный момент “Днепр” занимает восьмое место в турнирной таблице второй лиги группы “Б”, имея на своем счету 24 очка после 22-х матчей, а также 18 очков общего штрафа за невыполнение четырех решений дисциплинарного комитета ФИФА.
Напомним, что по итогам прошлого сезона “Днепр” занял 11 место в УПЛ.