ФК "Дніпро" оштрафували на дев'ять очок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. З “Дніпра” було знято додатково дев’ять очок за невиплату боргу по трансферу захисника “Крузейро” Ежідіо та інші заборгованості. Про це повідомляє Професійна футбольна ліга України, передає УНН.
Дане покарання було викликано невиконанням клубу “Дніпро” двох рішень Дисциплінарного комітету ФІФА від 14 вересня 2017 року. За невиплату боргу по трансферу бразильського захисника Ежідіо було знято три очки, а ще шість — за інші заборгованості.
Відібрані рішенням Дисциплінарного комітету ФІФА у “Дніпра” очки внесено до турнірної таблиці Другої ліги групи “Б”.
Варто зазначити, що на даний момент “Дніпро” посідає восьме місце в турнірній таблиці другої ліги групи “Б”, маючи на своєму рахунку 24 очки після 22-х матчів, а також 18 очок загального штрафу за невиконання чотирьох рішень дисциплінарного комітету ФІФА.
Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону “Дніпро” зайняв 11 місце в УПЛ.