ФК "Динамо" обыграл "Зарю" со счетом 5: 2
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В очередном поединке 1/8 финала Кубка Украины встретились киевское "Динамо" и луганская "Заря". Игра проходила в столице на НСК "Олимпийский", сообщает УНН.
Уже в дебюте встречи киевляне открыли счет - Дерлис Гонсалес прошел оборонительные редуты соперника и мяч отскочил на партнера Виктора Цыганкова, который ассистировал парагвайцу. В середине тайма молодой защитник хозяев Александр Тимчик за пределами правила встретил Бонавентура в собственной штрафной, за что судья Анатолий Жабченко назначил 11-метровый - пенальти, который реализовал Рафаэль Форстер. 1:1 - после первой 45-минутки.
Во второй половине команды обменялись голами - на 65 забил В.Циганков, а под занавес основного времени забил белорус Михаил Сиваков. Поэтому победитель в игре определялся в дополнительном экстра-тайме, в котором "Динамовцы" забили трижды (Дерлис Гонсалес и дубль Жуниора Мораеса) и праздновали выигрыш 5:2.
Напомним, что в прошлом сезоне "Заря" дошла до финала Кубка, где уступила "Шахтеру" (0:2).
Добавим, что в других встречах "Ильичевец" в серии пенальти выбил из соревнований "Сталь" (2:1), "Нефтяник" одолел "Волынь" 2:1, а "Оболонь-Бровар" в серии пенальти потерпел фиаско от "Николаева".