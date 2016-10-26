ФК "Динамо" обыграл "Зарю" со счетом 5: 2

Уже в дебюте встречи киевляне открыли счет - Дерлис Гонсалес прошел оборонительные редуты соперника и мяч отскочил на партнера Виктора Цыганкова, который ассистировал парагвайцу. В середине тайма молодой защитник хозяев Александр Тимчик за пределами правила встретил Бонавентура в собственной штрафной, за что судья Анатолий Жабченко назначил 11-метровый - пенальти, который реализовал Рафаэль Форстер. 1:1 - после первой 45-минутки.

Во второй половине команды обменялись голами - на 65 забил В.Циганков, а под занавес основного времени забил белорус Михаил Сиваков. Поэтому победитель в игре определялся в дополнительном экстра-тайме, в котором "Динамовцы" забили трижды (Дерлис Гонсалес и дубль Жуниора Мораеса) и праздновали выигрыш 5:2.

Напомним, что в прошлом сезоне "Заря" дошла до финала Кубка, где уступила "Шахтеру" (0:2).

Добавим, что в других встречах "Ильичевец" в серии пенальти выбил из соревнований "Сталь" (2:1), "Нефтяник" одолел "Волынь" 2:1, а "Оболонь-Бровар" в серии пенальти потерпел фиаско от "Николаева".