ФК "Динамо" обіграв "Зорю" із рахунком 5:2
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У черговому поєдинку 1/8 фіналу Кубка України зустрілися київське “Динамо” та луганська “Зоря”. Гра проходила у столиці на НСК “Олімпійський”, повідомляє УНН.
Вже у дебюті зустрічі кияни відкрили рахунок — Дерліс Гонсалес пройшов оборонні редути суперника і м’яч відскочив на партнера Віктора Циганкова, котрий асистував парагвайцю. В середині тайму молодий захисник господарів Олександр Тимчик з-за межами правила зустрів Бонавентуру у власному карному майданчику, за що суддя Анатолій Жабченко призначив 11-метровий — пенальті реалізував Рафаель Форстер. 1:1 — після першої 45-хвилинки.
У другій половині команди обмінялися голами — на 65 забив В.Циганков, а під завісу основного часу забив білорус Михайло Сіваков. Тому переможець у грі визначався в додатковій екстра-тайми в яких “Динамівці” забили тричі (Дерліс Гонсалес і дубль Жуніора Мораеса) і святкували виграш 5:2.
Нагадаємо, що у минулому сезоні “Зоря” дійшла до фіналу Кубка, де поступилася “Шахтарю” (0:2).
Додамо, що в інших зустрічах “Іллічівець” в серії пенальті вибив зі змагань “Сталь” (2:1), “Нафтовик-Укрнафта” здолала “Волинь” 2:1, а “Оболонь-Бровар” у серії пенальті зазнав фіаско від “Миколаєва”.