Fitch понизило рейтинг ПриватБанка до "RD"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ПАО "КБ ПриватБанк" с "CCC" до "RD" (ограниченный дефолт) и удалило его из списка Rating Watch Evolving (RWE). Соответствующие данные агентство обнародовало накануне Нового года, передает УНН.
Как отметили аналитики агентства, понижение рейтинга последовало после заявления Национального банка Украины, что третья сторона, необеспеченные и субординированные кредиторы банка, попала под процедуру bail-in как часть процесса его рекапитализации. Указано, что это произошло до национализации банка 21 декабря 2016 года.
Напомним, 20 декабря Fitch поместило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах ПриватБанка в список Rating Watch "развивающийся", а также снизило рейтинг устойчивости до "F" с "CCC".
Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря рассмотрел вопрос обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.