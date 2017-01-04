Fitch знизило рейтинг ПриватБанку до "RD"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті ПАТ "КБ ПриватБанк" з "CCC" до "RD" (обмежений дефолт) і видалив його зі списку Rating Watch Evolving (RWE). Відповідні дані агентство оприлюднило напередодні Нового року, передає УНН.
Як зазначили аналітики агентства, зниження рейтингу послідувало після заяви Національного банку України, що третя сторона, незабезпечені та субординовані кредитори банку, потрапила під процедуру bail-in як частина процесу його рекапіталізації. Вказано, що це сталося до націоналізації банку 21 грудня 2016 року.
Нагадаємо, 20 грудня Fitch помістило довгострокові кредитні рейтинги в іноземній і національній валютах ПриватБанку в список Rating Watch "той, що розвивається", а також знизило рейтинг стійкості до "F" з "CCC".
Кабінет міністрів України на засіданні 18 грудня розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни. Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ “ПриватБанк” у стовідсоткову державну власність.