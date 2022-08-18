Fitch повысило рейтинг Украины

Цитата

"Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте (LTFC) с RD до CC (ограниченный дефолт)", - говорится в сообщении.

Детали

Повышение рейтинга Украины до "CC" в агентстве объяснили согласием кредиторов на запрос на реструктуризацию внешнего долга страны от 11 августа. Это, по мнению аналитиков, является "завершением обмена проблемного долга (DDE), позволяющим отойти от "ограниченного дефолта".

Так, выплата основного долга и процентов по украинским еврооблигациям на сумму около 6 миллиардов долларов США была отсрочена на 24 месяца, что, как указано, "смягчило давление на обслуживание внешнего долга в контексте ослабления международных резервов и острой потребности в расходах, связанных с войной". На реструктуризацию было получено согласие 75% держателей облигаций (по совокупной номинальной сумме), что превышает необходимый минимум 66,7%.

Дополнение

Держатели евробондов одобрили предложение Украины об отсрочке выплат на два года.