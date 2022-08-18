Fitch підвищило рейтинг України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг України до "СС" (ймовірний дефолт), йдеться у повідомленні агентстсва, пише УНН.
Цитата
"Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті (LTFC) з RD до CC (обмежений дефолт)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Підвищення рейтингу України до "CC" в агентстві пояснили згодою кредиторів на запит на реструктуризацію зовнішнього боргу країни від 11 серпня. Це, на думку аналітиків, є "завершенням обміну проблемного боргу (DDE), що дозволяє відійти від "обмеженого дефолту".
Так, виплату основного боргу та відсотків за українськими єврооблігаціями на суму близько 6 мільярдів доларів США було відстрочено на 24 місяці, що, як вказано, "пом'якшило тиск на обслуговування зовнішнього боргу в контексті ослаблення міжнародних резервів та гострої потреби у видатках, пов'язаних з війною". На реструктуризацію було отримано згоду 75% держателів облігацій (за сукупною номінальною сумою), що перевищує необхідний мінімум 66,7%.
Доповнення
Держателі євробондів схвалили пропозицію України про відтермінування виплат на два роки.