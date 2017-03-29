Фирмы-прокладки получают около 15% отката от суммы тендера - эксперт

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Оборонный и агропромышленный комплекс являются наиболее коррумпированными отраслями народного хозяйства. Происходит это потому, что на войне, например, очень легко воровать. Поэтому практика заведения на тендерные закупки подставные фирмы, к сожалению, уже давно стала привычной. Такое мнение УНН высказал украинский военный эксперт Алексей Арестович, комментируя сомнительный тендер Минобороны по закупке горючего, ведомство провели, несмотря на судебный запрет.

“Есть такая штука в бизнесе, как „Machine with special purpose“, машина со специальной целью. Так в западном бизнесе называют специальные фирмы-прокладки, которые образуются, когда по определенным причинам нельзя прямо участвовать в тендере фирмой, которая является носителем бизнес-интересов. Это типичная „машина“ для того, чтобы скрыть истинные интересы каких-нибудь интересантов, которая получает свой откат в 15%. Я могу сказать, что в этом мире АПК, оборонпром и оборонные заказы — это наиболее коррумпированные отрасли народного хозяйства. Когда мне американцы рассказывали об их коррупции в этих сферах, то что можно говорить об Украине?

Этими тремя годами доказано, что у нас все, что связано с тратой денег на оборонные нужды, — все насквозь коррумпированное давно. Происходит это потому, что на войне очень легко воровать, потому что всегда можно сказать — а это государственная тайна и сыграть на чувствах народа, потому что это святое”, - отметил он.

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Также, по словам эксперта, бюджетные средства разворовываются на тендерах еще и потому, что нет должного государственного контроля.

“Зато есть вот такие коррупционные схемы, которые существуют на высшем государственном уровне с привлечением администрации президента, правительства и тому подобное. И тому есть многочисленные доказательства и многочисленные расследования”, - добавил А.Арестович.

Комментируя факт проведения Минобороны тендерной закупки, несмотря на наличие судебного запрета, эксперт отметил, что в таких случаях у нас все списывают на насущную необходимость из-за “войны с Путиным”.

Напомним, 24 марта, несмотря на наличие судебного запрета, Министерство обороны Украины провело тендер по переговорной процедурой на закупку более 20 тыс. тонн авиационного топлива.

Победу в нем по двум лотам, в частности, получила неизвестная компания — ООО “ЕФГ Трейдинг”, которая ранее никогда не участвовала в топливных закупках государственных органов. Основана эта фирма была лишь в 2016 году и насчитывает уставный капитал всего в размере 20 тыс. грн.

Остальные два лота общим объемом 9 тыс. тонн горючего “получило” ООО “Сокар Украина” (с ценами 21000 грн/т и 19965 грн/т).

Основанием для предохранительного постановления Днепропетровского окружного административного суда о запрете проводить переговорную процедуру в указанном тендере (4 лота) стали искусственные ограничения возможностей потенциальных участников закупки подать свои заявки на участие тендере. Обусловленные они были блокировкой тендерной процедуры со стороны ООО “ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР”.

Также напомним, как сообщал УНН, ООО “ВИЙСЬКСЕРВИС ВОЛОНТЕР”, согласно данным Реестра Минюста, не имеет никакого отношения к топливного рынка или торговли авиационным керосином. Указанная компания по КВЭД торгует исключительно продуктами питания.

Вместе с тем, именно эта фирма постоянно оспаривает и блокирует тендеры МО на закупку “продуктов питания и сушеных продуктов”.

Далее, в итоге таких действий компании, победу, как правило, получают или ООО “ВИЙСЬКОТОРГ”, или ООО “Укрпродакорд ОР” (которую по итогам 2015 назвали скандальной и богатой тендерной фавориткой Минобороны).

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