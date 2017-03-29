Фірми-прокладки отримують близько 15% відкату від суми тендеру — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Оборонний і агропромисловий комплекс є найбільш корумпованими галузями народного господарства. Відбувається це тому, що на війні, наприклад, дуже легко красти. А тому практика заведення на тендерні закупівлі підставні фірми, на жаль, вже давно стала звичною. Таку думку УНН висловив український військовий експерт, Олексій Арестович, коментуючи сумнівний тендер Міноборони із закупівлі пального, яке відомство провели попри судову заборону.
“Є така штука в бізнесі, як "Machine with special purpose", машина зі спеціальною метою. Так у західному бізнесі називають спеціальні фірми-прокладки, які утворюються, коли за певними причинами не можна прямо брати участь у тендері фірмою, що є носієм бізнесових інтересів. Це типова "машина" для того, щоб приховати справжні інтереси якихось інтересантів, яка отримує свій відкат у 15%. Я можу сказати, що в цьому світі АПК, а також оборонпром і оборонні замовлення — це є найбільш корумповані галузі народного господарста. Колись мені американці розповідали про їх корупції у цих сферах, то що можна говорити про Україну?
Цими трьома роками доведено, що у нас все, що пов’язане із витратою грошей на оборонні потреби — все наскрізь корумповане давно. Відбувається це тому, що на війні дуже легко красти, бо завжди можна сказати — а це державна таємниця і зіграти на відчуттях народу, бо це святе”, — зазначив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міноборони віддали паливний тендер на сотні мільйонів гривень посереднику-новачку
Також, за словами експерта, бюджетні кошти розкрадаються на тендерах ще й тому, бо немає належного державного контролю.
“Натомість, є от такі корупційні схеми, які існують на вищому державному рівні із залученням адміністрації президента, уряду тощо. І тому є численні докази та численні розслідування”, — додав О.Арестович.
Коментуючи факт проведення Міноборони тендерної закупівлі попри наявність судової заборони, експерт зазначив, що в таких випадках у нас все списують на нагальну потребу через “війну з Путіним”.
Нагадаємо, 24 березня, незважаючи на наявність судової заборони, Міністерство оборони України провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тонн авіаційного палива.
Перемогу у ньому по двом лотам, зокрема, отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів. Заснована ця фірма була лише у 2016 році та нараховує статутний капітал всього у розмірі 20 тис. грн.
Решту два лоти загальним об’ємом 9 тис. тон пального “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 000 грн/т і 19 965 грн/т).
Підставою для запобіжної Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду про заборону проводити переговорну процедуру у вказаному тендері (4 лоти) стали штучні обмеження можливостей потенційних учасників закупівлі подати свої заявки на участь тендері. Зумовлені вони були блокуванням тендерної процедури з боку ТОВ "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР“.
Також нагадаємо, як повідомляв УНН, ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, згідно з данини Реєстру Мін’юсту, не має жодного відношення до паливного ринку чи торгівлі авіаційним гасом. Вказана компанія за КВЕДом торгує виключно продуктами харчування.
Разом з тим, саме ця фірма постійно оскаржує та блокує тендери МО на закупівлю “продуктів харчування і сушених продуктів”.
Далі, у підсумку таких дій компанії, перемогу, як правило, здобувають або ТОВ “ВІЙСЬКОТОРГ”, або ТОВ “Укрпродакорд ОР” (яку за підсумками 2015 року назвали найскандальнішою та найбагатшою тендерною фавориткою Міноборони).