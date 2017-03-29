Фірми-прокладки отримують близько 15% відкату від суми тендеру — експерт

“Є така штука в бізнесі, як "Machine with special purpose", машина зі спеціальною метою. Так у західному бізнесі називають спеціальні фірми-прокладки, які утворюються, коли за певними причинами не можна прямо брати участь у тендері фірмою, що є носієм бізнесових інтересів. Це типова "машина" для того, щоб приховати справжні інтереси якихось інтересантів, яка отримує свій відкат у 15%. Я можу сказати, що в цьому світі АПК, а також оборонпром і оборонні замовлення — це є найбільш корумповані галузі народного господарста. Колись мені американці розповідали про їх корупції у цих сферах, то що можна говорити про Україну?

Цими трьома роками доведено, що у нас все, що пов’язане із витратою грошей на оборонні потреби — все наскрізь корумповане давно. Відбувається це тому, що на війні дуже легко красти, бо завжди можна сказати — а це державна таємниця і зіграти на відчуттях народу, бо це святе”, — зазначив він.

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Також, за словами експерта, бюджетні кошти розкрадаються на тендерах ще й тому, бо немає належного державного контролю.

“Натомість, є от такі корупційні схеми, які існують на вищому державному рівні із залученням адміністрації президента, уряду тощо. І тому є численні докази та численні розслідування”, — додав О.Арестович.

Коментуючи факт проведення Міноборони тендерної закупівлі попри наявність судової заборони, експерт зазначив, що в таких випадках у нас все списують на нагальну потребу через “війну з Путіним”.

Нагадаємо, 24 березня, незважаючи на наявність судової заборони, Міністерство оборони України провело тендер за переговорною процедурою на закупівлю більше 20 тис. тонн авіаційного палива.

Перемогу у ньому по двом лотам, зокрема, отримала невідома компанія — ТОВ “ЄФГ Трейдинг”, яка раніше ніколи не брала участі у паливних закупівлях держаних органів. Заснована ця фірма була лише у 2016 році та нараховує статутний капітал всього у розмірі 20 тис. грн.

Решту два лоти загальним об’ємом 9 тис. тон пального “отримало” ТОВ “Сокар Україна” (з цінами 21 000 грн/т і 19 965 грн/т).

Підставою для запобіжної Ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду про заборону проводити переговорну процедуру у вказаному тендері (4 лоти) стали штучні обмеження можливостей потенційних учасників закупівлі подати свої заявки на участь тендері. Зумовлені вони були блокуванням тендерної процедури з боку ТОВ "ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР“.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, ТОВ “ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР”, згідно з данини Реєстру Мін’юсту, не має жодного відношення до паливного ринку чи торгівлі авіаційним гасом. Вказана компанія за КВЕДом торгує виключно продуктами харчування.

Разом з тим, саме ця фірма постійно оскаржує та блокує тендери МО на закупівлю “продуктів харчування і сушених продуктів”.

Далі, у підсумку таких дій компанії, перемогу, як правило, здобувають або ТОВ “ВІЙСЬКОТОРГ”, або ТОВ “Укрпродакорд ОР” (яку за підсумками 2015 року назвали найскандальнішою та найбагатшою тендерною фавориткою Міноборони).