Финляндия закрыла все кроме одного из восьми пунктов пропуска на границе с РФ, Норвегия пока не видит нарушений

Финляндия временно закрыла все, кроме одного, из восьми пунктов пропуска на границе с россией, в ответ на чрезвычайно высокий приток мигрантов, в чем скандинавская страна обвиняет москву. Норвегия пока не видит нарушений на границе с рф, но "готова принять необходимые меры для поддержания порядка на границе". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Финляндия

Более 700 мигрантов из таких стран, как Афганистан, Кения, Марокко, Пакистан, Сомали, Сирия и Йемен за последние несколько недель въехали в Финляндию через россию. Хельсинки заявляет, что москва переправляет их к границе, но кремль отрицает это обвинение.

Закрыв на прошлой неделе четыре пункта пропуска, Финляндия сразу закрыла на месяц почти все оставшиеся переходы, за исключением самого северного, расположенного в северном арктическом регионе, ПП "Раджа-Йосеппи".

Пограничная служба Финляндии сообщила, что ПП "Раджа-Йосеппи" открылся для движения транспорта в 08:00 по Гринвичу в пятницу и продолжит принимать заявления о предоставлении убежища в течение четырех ежедневных часов работы.

Кроме того, финская пограничная служба заявила в пятницу, что ожидает, что со следующей недели десятки офицеров пограничного агентства ЕС Frontex будут помогать патрулировать границу с россией длиной 1340 км.

"Их задача прежде всего будет заключаться в патрулировании сухопутной границы под наблюдением финских пограничников и их поддержке", - сообщил агентству Reuters представитель пограничной службы Артту Мааранен.

Он сказал, что пограничники готовятся ко всем сценариям, в том числе к тому, когда мигранты будут пытаться проникнуть в Финляндию через леса, идущие вдоль границы.

"Мы запросили оборудование, необходимое для мониторинга и наблюдения, в том числе автомобиль с тепловизионной камерой", - сказал он.

Норвегия

В Норвегии, которая граничит с россией к северу от Финляндии, до сих пор не было никаких нарушений, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в пятницу во время визита в столицу Эстонии Таллинн.

Он сказал, что Норвегия следит за ситуацией на границе Финляндии и россии и находится в тесном контакте с Хельсинки и Таллином - обоими союзниками по НАТО - по этому вопросу.

"Мы готовы принять необходимые меры для поддержания порядка на границе, но пока никаких нарушений мы не обнаружили", - сказал Гар Стёре.

Эстония

Эстония, как и Финляндия, обвинила москву в отправке мигрантов к своей границе с россией в рамках того, что ее министр внутренних дел назвал "гибридной атакующей операцией".