Финляндия разрешила не работать во время тревог с сохранением выплат

Правительство Финляндии разработало рекомендации для работодателей и работников на случаи воздушных тревог. Теперь граждане могут не выходить на работу в случае опасности, при этом это не касается критических предприятий, сообщает УНН.

Детали

Также работодатели обязаны выплачивать компенсации стоимостью в пропущенный рабочий день из-за воздушной угрозы.

К счастью, чрезвычайные ситуации случаются довольно редко. Однако, когда они происходят, на рабочих местах должны быть четкие процедуры действий. Для меня особенно важно, чтобы работникам выплачивали заработную плату в таких ситуациях. Никто не должен ставить под угрозу свою личную безопасность из-за неопределенности относительно того, получит ли он заработную плату — сказал министр занятости Финляндии Матиас Марттинен.

В то же время, по словам чиновников, если угрозы беспилотников станут более частыми и приведут к значительным расходам для бизнеса, власти рассмотрят механизмы "компенсации таких расходов работодателям".

Напомним

россия начала строительство первой полностью новой военной базы у восточной границы Финляндии. По оценкам экспертов, под петрозаводском разместятся от 4 до 6 тысяч российских военнослужащих.

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