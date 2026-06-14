Финляндия разрешила не работать во время тревог с сохранением выплат
Киев • УНН
В Финляндии разрешили не работать во время тревог с сохранением выплат. Работодатели оплатят пропущенное время, а власти обещают бизнесу компенсации.
Правительство Финляндии разработало рекомендации для работодателей и работников на случаи воздушных тревог. Теперь граждане могут не выходить на работу в случае опасности, при этом это не касается критических предприятий, сообщает УНН.
Детали
Также работодатели обязаны выплачивать компенсации стоимостью в пропущенный рабочий день из-за воздушной угрозы.
К счастью, чрезвычайные ситуации случаются довольно редко. Однако, когда они происходят, на рабочих местах должны быть четкие процедуры действий. Для меня особенно важно, чтобы работникам выплачивали заработную плату в таких ситуациях. Никто не должен ставить под угрозу свою личную безопасность из-за неопределенности относительно того, получит ли он заработную плату
В то же время, по словам чиновников, если угрозы беспилотников станут более частыми и приведут к значительным расходам для бизнеса, власти рассмотрят механизмы "компенсации таких расходов работодателям".
Напомним
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