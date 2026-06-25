Финляндия предоставит Украине 40 млн евро в рамках инициативы PURL
Киев • УНН
Правительство Финляндии предоставит Украине дополнительные 40 млн евро в рамках инициативы PURL для усиления ПВО. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство Финляндии выделит Украине дополнительные 40 млн евро для инициативы PURL, через которую страны НАТО закупают американское вооружение для Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
"Благодарна правительству Финляндии и лично премьер-министру Петтери Орпо за решение выделить дополнительные 40 млн евро для инициативы PURL, через которую страны НАТО закупают американское вооружение для Украины", - написала Свириденко.
По ее словам, эти средства усилят украинскую ПВО, а соответственно позволят защитить людей от преступных российских атак, в том числе баллистикой.
"Финляндия с первого дня полномасштабного вторжения рядом с Украиной. Благодарю за последовательность и настоящее партнерство", - добавила Свириденко.
Напомним
Швеция выделяет 108 миллионов долларов на поддержку американской инициативы PURL для Украины. Это уже четвертый раз, когда Швеция предоставляет помощь в рамках данной инициативы.