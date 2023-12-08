Финляндия отказалась экстрадировать в Украину российского боевика Петровского

Финляндия не позволила экстрадировать в Украину одного из лидеров российской неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского. Об этом со ссылкой на решение Верховного суда Финляндии сообщает издание Helsingin Sanomat, передает УНН.

Детали

Одной из причин, которыми Верховный суд Финляндии аргументировал отказ в экстрадиции российского боевика в Украину названы условия содержания в украинских тюрьмах. В частности отмечается, что Европейский суд по правам человека признал, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека.

По мнению Верховного суда Финляндии, Петровскому в Украине будет угрожать унижающее достоинство обращение.

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В частности указывается, что условия в украинских тюрьмах еще больше ухудшились во время войны и могут представлять угрозу жизни и здоровью. Кроме того, возможны пытки и насилие в отношении лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

Дополнение

россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины по подозрению в участии в террористической организации. По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами так называемой "лнр" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

С 2015 года российский боевик обвиняется Украиной в совершении преступлений на Донбассе по статье 258-3 УК Украины - создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней.

Мужчина находится под санкциями ЕС, США, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.

Напомним

Сразу трое коллаборационистов, сотрудничавших с россиянами на оккупированной части Харьковской и Луганской областей, получили реальные сроки заключения.

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