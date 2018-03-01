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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 53659 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64277 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67319 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104524 просмотра

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Финляндия предоставит Украине 15 млн евро в рамках программы сотрудничества

Финляндия предоставит Украине 15 млн евро в рамках программы сотрудничества

Киев  •  УНН

 • 9485 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В рамках финской программы сотрудничества в целях развития на период с 2018 по 2021 Украине будет выделено 15 млн евро. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Финляндии, передает УНН.

"Финансирование сотрудничества в области развития Финляндии, предоставляемое Украине, составит 15 млн. евро в 2018-2021 годах. Поддержка будет направлена ​​на проекты в области образования и энергетики", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках визита министра иностранных дел Тимо Сойни в Украину 5-6 марта будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Финляндией и Украиной.

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