Финляндия предоставит Украине 15 млн евро в рамках программы сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В рамках финской программы сотрудничества в целях развития на период с 2018 по 2021 Украине будет выделено 15 млн евро. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Финляндии, передает УНН.
"Финансирование сотрудничества в области развития Финляндии, предоставляемое Украине, составит 15 млн. евро в 2018-2021 годах. Поддержка будет направлена на проекты в области образования и энергетики", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в рамках визита министра иностранных дел Тимо Сойни в Украину 5-6 марта будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Финляндией и Украиной.
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