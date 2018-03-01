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Фінляндія надасть Україні 15 млн євро в рамках програми співробітництва

Фінляндія надасть Україні 15 млн євро в рамках програми співробітництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. В рамках фінської програми співробітництва з метою розвитку на період з 2018 по 2021 рік Україні буде виділено 15 млн євро. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті МЗС Фінляндії, передає УНН.

“Фінансування співпраці у галузі розвитку Фінляндії, що надається Україні, становитиме 15 млн. євро в 2018-2021 роках. Підтримка буде спрямована на проекти в галузі освіти та енергетики”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в рамках візиту міністра закордонних справ Тімо Сойні до України 5-6 березня буде підписано угоду про співпрацю у сфері освіти між Фінляндією та Україною.

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