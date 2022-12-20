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Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

Киев • УНН

 • 458311 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил президент Финляндии Саули Ниинисто на встрече руководителей Объединенных экспедиционных сил Великобритании в Риге.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на финское издание Yle.

Детали

По словам Ниинисто, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, на который эта страна заслуживает. В то же время он отметил, что трудно предсказать, когда можно ожидать окончания войны.

Цитата

“Западная поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, который она заслуживает... Но пока мы не имеем представление о то, когда этот мир наступит. Именно поэтому Хельсинки готовит новый пакет военной помощи Киеву”, — заявил финский лидер.

Соединенные экспедиционные силы состоят из Финляндии, Великобритании, Нидерландов, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Дании и Эстонии.

Во время онлайн-связи с участниками встречи президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров увеличить поставки в Украину вооружения, прежде всего систем ПВО, танков, артиллерии и ракет.

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