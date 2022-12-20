Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине

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По словам Ниинисто, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, на который эта страна заслуживает. В то же время он отметил, что трудно предсказать, когда можно ожидать окончания войны.

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“Западная поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, который она заслуживает... Но пока мы не имеем представление о то, когда этот мир наступит. Именно поэтому Хельсинки готовит новый пакет военной помощи Киеву”, — заявил финский лидер.

Соединенные экспедиционные силы состоят из Финляндии, Великобритании, Нидерландов, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Дании и Эстонии.

Во время онлайн-связи с участниками встречи президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров увеличить поставки в Украину вооружения, прежде всего систем ПВО, танков, артиллерии и ракет.