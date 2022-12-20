Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністо на зустрічі керівників Об'єднаних експедиційних сил Великобританії у Ризі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на фінське видання Yle.
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За словами Нііністо, підтримка України має тривати до тих пір, поки не настане мир, на який ця країна заслуговує. Водночас він зазначив, що важко передбачити, коли можна очікувати закінчення війни.
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“Західна підтримка України має продовжуватися доти, доки не настане мир, на який вона заслуговує... Але поки ми не маємо уявлення про те, коли цей мир настане. Саме тому Ґельсінкі готує новий пакет військової допомоги Києву”, — заявив фінський лідер.
Об’єднані експедиційні сили складаються з Фінляндії, Великої Британії, Нідерландів, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції, Данії та Естонії.
Під час онлайн-зв’язку з учасниками зустрічі президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів збільшити постачання в Україну озброєння, насамперед систем ППО, танків, артилерії та ракет.