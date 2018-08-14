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Финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс объявил об отставке

Киев • УНН

 • 8232 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Финансовый директор американского сервиса потокового мультимедиа Netflix Дэвид Уэллс объявил об уходе со своего поста. Об этом стало известно из официального заявления, опубликованной на сайте компании, сообщает УНН.

Финансовый директор Netflix Дэвид Уэллс объявил об отставке

“Учитывая финансовое положение Netflix и захватывающие планы роста, это подходящее время, чтобы помочь компании выбрать нового финансового лидера. В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности”, — говорится в заявлении Уэллса, который присоединился к команде компании в 2004, а спустя шесть лет занял должность финансового директора.

Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых “Карточный дом” (House of Cards), “Очень странные дела” (Stranger Things), а также супергеройская серия “Марвел” (Marvel) — “Сорвиголова” (Daredevil), “Джессика Джонс” (Jessica Jones), “Люк Кейдж (Luke Cage) и “Железный кулак” (Iron Fist). В июле прошлого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.

Как сообщал УНН, в анонсе “карточного дома” Кремль залили кровью.

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