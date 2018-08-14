“Учитывая финансовое положение Netflix и захватывающие планы роста, это подходящее время, чтобы помочь компании выбрать нового финансового лидера. В следующей главе своей жизни я намерен больше сосредоточиться на благотворительности”, — говорится в заявлении Уэллса, который присоединился к команде компании в 2004, а спустя шесть лет занял должность финансового директора.

Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых “Карточный дом” (House of Cards), “Очень странные дела” (Stranger Things), а также супергеройская серия “Марвел” (Marvel) — “Сорвиголова” (Daredevil), “Джессика Джонс” (Jessica Jones), “Люк Кейдж (Luke Cage) и “Железный кулак” (Iron Fist). В июле прошлого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.

Как сообщал УНН, в анонсе “карточного дома” Кремль залили кровью.